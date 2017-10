La meteoròloga Mònica Usart farà el pregó de la Festa del Most

Mònica Usart, meteoròloga de RAC1, Rac105 i 8tv, serà l'encarregada de fer el pregó de la Festa del Most, a Martorell, dins la programació de la Festa del Roser 2017. El pregó es farà aquest dissabte, 7 d'octubre, des del balcó de l'ajuntament de Martorell (a 2/4 de 8 del vespre).

Usart va néixer a Molins de Rei el 1984, és llicenciada en Física i màster en Meteorologia per la Universitat de Barcelona, i se la pot escoltar cada dia a El món a RAC1, a Fricandó matiner de RAC105 i a Arucitys de 8tv. Combina la seva feina als mitjans de comunicació amb conferències i taller de meteorologia per a infants i adults. Ha publicat amb l'editorial La Galera els llibres Mirant els núvols i Mirant el cel, adreçats al públic infantil, i amb l'editorial Bridge No només seran quatre gotes, un èxit de vendes que fuig de la meteorologia més tècnica per entrar en la meteorologia més propera i entenedora.

De petita volia ser astronauta, però quan tenia 12 anys va veure el film Twister (1996) i va tenir clar que el que realment l'apassionava era perseguir tornados.