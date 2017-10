Olesa explica com alimentar els nadons amb actes de conscienciació

La Setmana de la Lactància Materna que se celebra la primera setmana d'octubre al Baix Llobregat Nord, i que organitza l'Hospital de Martorell amb la col·laboració del Banc de Llet Materna, té un calendari d'activitats propi per a la vila d'Olesa. Es tracta d'activitats lúdiques i de conscienciació de la importància de l'alimentació saludable a la petita infància.

La celebració de la Setmana de la Lactància Materna arriba aquesta setmana a Olesa de Montserrat amb un conjunt d'activitats organitzades com tallers de música, aigua, una caminada, una hora del conte especial per a nadons i una jornada d'hàbits saludables per a famílies aquest dissabte, 7 d'octubre, a la plaça de Catalunya. Al Baix Llobregat Nord, l'Hospital de Martorell és l'encarregat d'organitzar la celebració de la Setmana de la Lactància la primera setmana d'octubre amb la col·laboració dels ajuntaments que hi participen, amb l'objectiu de promoure la lactància materna.

Enguany, però, les activitats que s'emmarquen en la Setmana de la Lactància a Olesa s'han ampliat amb el títol de la Setmana de l'Alimentació Saludable a la Petita Infància. El motiu és la celebració durant aquests dies de la Setmana d'Hàbits Saludables per a Famílies. La tècnica de Sanitat i Consum de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, M. Àngels Luengo, ha remarcat que la primera de les activitats que s'havien organitzat va quedar anul·lada per l'aturada de protesta de dimarts.

La tècnica de salut pública ha explicat que es triarà una nova data per a la setmana vinent per tal de celebrar la taula rodona sobre l'evolució de la lactància intergeneracional a càrrec de Gemma Guillamón.

Dimecres es va reprendre l'agenda d'actes amb un taller d'aigua a la piscina d'hivern per a nadons de 19 a 36 mesos i un taller de música a l'escola municipal per a nadons de 0 a 12 mesos.

Ahir també va tenir lloc una caminada amb nadons que organitza l'Afox i el guia municipal Joan Soler.

La cloenda de la Setmana de l'Alimentació Saludable a la petita infància arriba a Olesa de Montserrat aquest dissabte 7 d'octubre durant tot el matí (10 h a 13.30 h) a la plaça Catalunya, on es faran tastets d'aliments saludables i activitats esportives com aeròbic de 10.00 h a 10.40 h, ioga d'11.00 h a 11.40 h, tai-txi de 12.00 h a 12.40 h i hit training de 13.00h a 13.30h.