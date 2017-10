L'Ajuntament d'Olesa promou l'ús del llenguatge no sexista

Reunió per aprovar el manual digital no sexista

L'Ajuntament d'Olesa ha aprovat un manual digital per deixar fora del dia a dia administratiu l'ús del llenguatge discriminatori sexista de la llengua.

L'Ajuntament s'ha fixat com a objectiu avançar en «l'ús d'un llenguatge no discriminatori i que s'adapti a les noves necessitats socials, sense renunciar a la claredat en la comunicació», segons han explicat fonts properes al govern. L'Ajuntament d'Olesa de Mont-serrat ha elaborat la Guia d'ús no sexista del llenguatge, que dóna les pautes d'un llenguatge més respectuós amb les ciutadanes i els ciutadans. Tenir cura del nostre llenguatge és molt important per defensar la igualtat de drets i d'oportunitats, i l'Ajuntament d'Olesa, com a administració pública que és, ha de servir d'exemple per a la ciutadania.

Aquest manual d'ús de llenguatge igualitari s'adreça al personal de tots els serveis municipals i a tothom qui hi estigui interessat. A partir d'aquesta guia es difondrà el material necessari per fer un ús no sexista del llenguatge, tant escrit com oral i visual en totes les comunicacions internes i externes del consistori i en els mitjans de comunicació municipals. L'Ajuntament d'Olesa aposta per la cura de la llengua i, alhora, per promoure usos lingüístics que permetin fer visibles les dones en els textos de l'Administració en general, però sobretot en els institucionals.

Des de la regidoria d'Igualtat expliquen que aquesta guia s'ha elaborat de manera transversal des de diversos departaments de l'Ajuntament i que, en definitiva, persegueix l'equitat de gènere en el llenguatge, com explica la tècnica d'Igualtat, Núria Jané, «aquesta guia és un primer pas per crear consciència sobre la importància d'utilitzar un llenguatge inclusiu». Un cop aprovada aquesta guia, ara es farà arribar a tot el personal de l'Ajuntament, i inclourà mesures per a la llengua escrita i també per a expressions orals que s'aplicaran a partir d'ara.