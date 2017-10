El Vimart obre portes avui a Martorell amb més parades i cellers

Més cellers i més empreses de restauració seran presents al Vimart, un mercat que ja és l'acte central de les Festes del Roser. Enguany arriba a la seva 7a edició. El mercat obre les portes a les 6 de la tarda i es mantindrà obert fins ben entrada la matinada.

Hi haurà un total de 20 cellers i 9 parades gastronòmiques, de diferents comerços locals, per tastar i degustar les diferents ofertes de vins, caves, tapes i postres. L'ampliació de l'espai on se celebrarà aquest 7è Vimart ha permès una oferta més gran de vins i de propostes gastronòmiques.

En aquesta ocasió, a més de la plaça de l'Església i el Fossar de l'Església, es podran trobar estands als carrers dels voltants com al passatge de Cal Picarol, el carrer de l'Aigua i els jardins de l'Enrajolada, on es farà la sisena edició del Vi, moda i estilisme, la també ja tradicional desfilada de moda acompanyada amb tastos de vins.