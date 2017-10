Olesa iniciarà les obres per cobrir la riera de Can Carreras a l'octubre

L'Ajuntament d'Olesa vol iniciar les obres per cobrir la riera de Can Carreras a final de mes. Per tal d'informar sobre les incidències que es produiran arran de les obres, l'Ajuntament ha convocat els veïns afectats per explicar el calendari i l'organització del cobriment de la riera. La reunió tindrà lloc dilluns, a les 8 del vespre, a l'auditori de la Casa de Cultura. És una de les actuacions més ambicioses del municipi.

L'Ajuntament preveu engegar les obres entre final d'aquest mes d'octubre i inici de novembre, segons ha anunciat el regidor d'Obres i Edificació de l'Ajuntament d'Olesa, Miquel Riera. El regidor ha detallat que al llarg d'aquest mes també es faran treballs de preparació i sondejos de la zona a intervenir. Es farà també una inspecció de tots els edificis afectats per les obres per tal de tenir tota la informació sobre l'estat del subsòl i també dels edificis que hi ha, als quals se'ls farà seguiment al llarg de la consecució de tot el projecte.