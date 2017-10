El festival Rumba Fest posa marxa a la Festa del Roser de Martorell

La música, i més concretament, la rumba catalana, va tenir una forta presència a la Festa del Roser, amb un festival itinerant de rumba catalana que es va portar a terme els dies 6 i 7 d'octubre amb diversos concerts i un taller de rumba, com el que van dur a terme el grup Sabor de Gràcia per ensenyar els secrets de tècniques com el famós ventilador i els diferents estils de palmes per acompanyar.

Dins el ventall de grups presents al festival es van poder escoltar propostes amb components mestissos com els Terratombats, joves valors de la rumba en alça com el grup Tupica i d'altres de més consolidats i coneguts com els Sabor de Gràcia i Arrels de Gràcia, que van fer ballar i saltar els presents amb temes propis i versions de coneguts hits de la rumba.

Sicus Carbonell, veu dels Sabor de Gràcia i president de l'Associació d'Autors i Creadors de Rumba Catalana (APAC), valorava amb il·lusió aquest esdeveniment: «És un festival itinerant amb la col·laboració d'institucions i de la nostra associació, i que si té molt d'èxit en una població es pot plantejar de repetir-lo i l'acollida està essent bona». I sobre la salut de la rumba, afegia que «som en un moment àlgid, hi ha molts grups nous i recorda una mica al boom del rock en català de fa 25 anys, espero que aquests nous projectes de la nostra rumba es puguin consolidar amb el temps. En aquest aspecte m'impressiona la quantitat de gent jove interessada en aquesta música, a sobre i a sota dels escenaris».

A més del Rumba Fest, dins dels actes de la Festa del Roser també hi ha hagut altres activitats per a tota la família com la fira d'artesania, la trobada de gegants –que celebrava els 25 anys dels gegants Diable i Velleta–, el Vimart i el monòleg dels actors Faemino y Cansado al teatre El Progrés, que va tancar així més d'una setmana de festes per commemorar l'entrada de la vila a la tardor.