Igualada omple l'església de Santa Maria en una pregària per la pau

La iniciativa de fer una pregària per la pau al Sant Crist d´Igualada va desbordar les previsions i va omplir la Basílica de Santa Maria. L'acte, que es va fer dissabte a 3/4 de 9 del vespre, es va haver de traslladar, perquè inicialment era previst fer-lo en una capella, la del Sant Crist, i finalment es va fer a laltar major. Abans s'havia celebrar amb missa també sota el missatge de la pau.

Prèviament a la pregària, es va celebrar la missa per la justícia i per la pau. En la seva homilia mossèn Xavier Bisbal, rector i moderador, va recordar "que venim a l´església, per buscar la pau. No per excitar-nos més, tot el contrari d´això. Per serenar-nos, per agafar aire, per fer una parada, per oxigenar i pacificar el nostre interior perquè ens faci instruments de pau al nostre món". I va demanar "fraternitat, perdó, tranquil·litat, intentar pensar abans de parlar, evitar baralles, diàleg i compassió".

La pregària pública al Sant Crist, acompanyada amb els cants del grup Laude, va ser introduïda amb aquestes paraules: "avui ens reunim per pregar conjuntament davant la imatge del Sant Crist d´Igualada, Jesús Crucificat, per la pau a Catalunya: perquè no hi hagi més violència, ni física ni verbal, i perquè hi hagi respecte i concòrdia entre tots els igualadins i tots els catalans, pensem com pensem, defensem el que defensem. I aquest és el propòsit. En moments d´angoixa i en algunes necessitats públiques, els igualadins sempre hem acudit al Sant Crist. Durant segles, en sequeres, invasions militars, en epidèmies i conflictes civils hem acudit a Déu per mitjà d´aquesta Imatge, que va mostrar-nos un prodigi d´amor, va suar sang enmig d´una situació difícil, una gran epidèmia, el 20 d´abril de 1590".

Després en l´oració es va demanar al Sant Crist "mireu els igualadins i els catalans, angoixats pel perill de la violència i que viuen amb inquietud els esdeveniments del present. Consoleu als que sofreixen, inspireu les decisions dels que governen, toqueu el cor dels qui tenen instints de violència, que miren als altres amb sospita i obliden que tots som germans".

A continuació els priors del Sant Crist van llegir una sèrie de textos, intercal·lats amb cants, de Sant Pau, el Papa Francesc, el bisbe de Vic, els Abats de Catalunya, el Doctor Torras i Bages, Armand Puig i el nobel de pau Oscar Arias.

Després de les pregàries dels fidels i de la pregària de la pau de Sant Francesc d´Assís, la llarga corrua de fidels va procedir a l´adoració de la Imatge, un fet extraordinari en aquestes dates degut als moments històrics que ens toca viure.