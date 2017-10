Martorell reedita amb bona resposta un Vimart que arriba a la setena edició

En l'eclosió de fires de vi i de tastos gastronòmics, Martorell agafa volada dins el circuit català per la promoció dels vins i la gastronomia de proximitat. El Vimart, celebrat dissabte passat, va acollir una nombrosa representació de cellers i espais gastronòmics de gran qualitat i amb una forta presència al territori i a Catalunya.

Tota aquesta mescla de talent gastronòmic de proximitat va ser acompanyada de música jazz, que oferia el Sàbat 4tet al visitant, amb què es creava el context idoni per sentir-se còmode amb la degustació, la conversa distesa amb els amics i la descoberta de nous vins locals i de la DO Catalunya. La fira, situada al voltant del complex de l'Enrajolada i l'església martorellenca, va tenir una assistència notable de públic de totes les edats, i, juntament amb els actes de la Festa del Roser, convertien la Vila en un espai de festa constant. A la fira, hi compartien espai cellers que ja hi havien estat en edicions anteriors amb d'altres que tot just era la primera experiència al Vimart, com el celler Can Rosendo. Natàlia Oriol, membre de l'equip d'aquest establiment, explica que el celler Can Rosendo estava encantat amb aquesta primera experiència, «està molt bé, hi ha un ambient molt bo, pots compartir amb la gent el que fas i el que t'agrada, i a més està molt ben organitzat». També la restauració i la gastronomia local van tenir cabuda en aquest certamen. Un dels representants d'aquesta gastronomia, l'Amagatall de l'Esquirol, va ser present al Vimart per mitjà d'un bon equip de professionals de la restauració, dels quals Albert Domingo valorava que «sembla que té una bona acollida de públic, tot i que aquest any sembla que hi ha una mica menys gent que en altres edicions». El públic va ser l'eix i nucli central a l'entorn del qual girava la fira amb un ambient distès i amb persones vingudes d'altres poblacions per gaudir de l'experiència. N'és un exemple Rosa Granados, resident a Abrera i que indicava que «hi venim cada any i ens agrada molt, però tot i això es podria ampliar l'oferta gastronòmica amb més parades de pinxos i degustació per a pròximes edicions, a fi que no s'acumuli tanta gent a les parades de menjar». Els martorellencs també van gaudir de la seva fira amb orgull i entusiasme, com Jaume Dalmau: «aquesta fira ha arrelat amb molta força i s'estan recollint els fruits de tots aquests anys, tot i alguna edició que semblava que la cosa estava de baixada. Ja ho veus, està tot ple». La regidora de Benestar Social i Joventut, Cristina Dalmau, es mostrava satisfeta: «em sento molt orgullosa que avui dia hi hagi tanta gent que vingui a la fira, és una festa molt nostra i els martorellencs tenen la festa del Vimart marcada al calendari per gaudir del menjar i del vi que s'ofereix».