La Diputació inicia la millora del tram olesà de la carretera de les Carpes

L'asfaltatge a la carretera de les Carpes (B-1201), a Olesa, es va iniciar ahir. El tram és des de la sortida del polígon industrial de Can Singla fins a l'encreuament amb la carretera BV-1202 d'Ullastrell. Ahir es van iniciar els primers treballs d'asfaltatge.

L'actuació preveu un sanejament previ de les zones malmeses de la calçada i posteriorment l'extensió d'una capa de paviment d'asfalt. Un cop finalitzats aquests treballs, es procedirà a la reposició de la senyalització horitzontal afectada.

La durada prevista dels treballs és de cinc dies en l'horari comprès de les 8 h a les 19 h. Durant els treballs, no serà necessari el tall de la carretera però sí que hi haurà afectació al trànsit, ja que s'haurà de donar pas alternatiu al tram on s'estigui treballant, segons han informat fonts de la Diputació de Barcelona, titular de la via i responsable de l'obra. Els treballs van a càrrec de l'empresa Rogasa.

Les obres a la carretera BV-1201 es concreten en el tram comprès entre els punts quilomètrics 1,335 (sortida del polígon industrial de Can Singla) i el 5,100.