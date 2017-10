La fira Maqpaper per a professionals es trasllada a l'Escorxador d'Igualada

El recinte de l´Escorxador d´Igualada on es farà la propera edició de la fira Maqpaper

La Fira Internacional Maqpaper, que se celebrarà els dies 7 i 8 de març a Igualada, estrenarà un nou espai que permetrà als subministradors per a la indústria de la cel·lulosa, el paper i el cartró ondulat de tot l'Estat espanyol unes millors condicions d'exposició. La desena edició d'aquesta fira, ara bianual, que reuneix tot el sector se celebrarà al recinte modernista de l'Escorxador d'Igualada, un espai condicionat com a recinte firal on ja se celebren altres esdeveniments de característiques semblants.

Una altra de les novetats destacades d'aquesta edició, segons han explicat fonts de l'organització, serà una sèrie de conferències organitzades conjuntament amb Foment del Treball i la Unió Empresarial de l'Anoia sobre economia circular al voltant de la indústria paperera.

Maqpaper, com és habitual, coincidirà en el temps i en l'espai amb la Fira Energètica (Fira-congrés de l'eficiència i l'estalvi energètic). Una coincidència que pretén aportar novetats tecnològiques al sector del paper perquè cada dia puguin donar solucions energèticament més netes al sector del paper. La indústria paperera té un elevat cost energètic i és per això que Fira Igualada, organitzadora de les dues fires professionals, aposta per la connexió dels dos sectors.

Maqpaper és una fira bianual de caràcter internacional del sector paperer, que des de l'any 1999 se celebra a Igualada organitzada per Fira d'Igualada i amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i el suport tècnic de l'Associació Espa-nyola de fabricants de pasta, paper i cartró (ASPAPEL), l'Associació Clúster del Paper del País Basc i les empreses Ferpal i Porteca Paper. És l'única fira del sector del paper de l'Estat espanyol.