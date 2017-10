La Llacuna dedica el cap de setmana als embotits i als vins d'altura

La Llacuna acollirà aquest cap de setmana la desena edició de la Mostra d'Embotits i Vins d'Altura, una fira que reuneix productors d'embotit, vi i altres productes agroalimentaris de qualitat.

La mostra, organitzada per l'Ajuntament, vol donar a conèixer la qualitat dels productes del municipi, impulsar la seva comercialització i promoure'n el consum. Tot i que com a mostra el dia de les parades serà diumenge, l'agenda d'activitats ja es posa en marxa dissabte. Aquest dia hi haurà la «La vitivinicultura a casa nostra. Més de 2.000 anys d'història», a càrrec d'ArqueoVitis en la que es parlarà de la història del cultiu de la vinya i la producció del vi i com va arribar a casa nostra cap al segle VII aC. Seguidament tindrà lloc un berenar – sopar amb degustació i maridatge d'embotits, formatges i postres amb vins i caves d'altura. I es procedirà al lliurament del raïm d'altura 2017, un reconeixement a una persona, empresa o comerç per la feina ben feta i dedicació.

A la mostra dominical hi participaran una quinzena d'expositors; embotits, vins i caves d'altura, i altres productes agroalimentaris com el formatge. Al llarg de tot el matí es podrà participar de la degustació dels productes i tindran lloc diferents activitats.