La setmana de l'ocupació d'Igualada se centrarà en l'autoconeixement

La setmana d'activitats per a l'ocupació, Prepara't, aprofundirà en l'autoconeixement en l'àmbit professional de les persones que busquen feina, i mantindrà una de les facetes que l'han caracteritzat en els darrers anys que és la millora de les habilitats i competències en les noves tecnologies. La setmana Prepara't se celebra del 23 al 27 d'octubre.

Uns altres dels aspectes que es volen abordar és com superar una entrevista de feina, i com afrontar la transformació del mercat laboral i els canvis que es preveuen a curt termini, sobretot amb la introducció de la revolució 4.0. I es farà «una pinzellada sobre l'emprenedoria i l'opció de crear una empresa», segons han explicat els organitzadors.

Per sisè any consecutiu l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia organitzen el Prepara't, la Setmana de l'Ocupació a Igualada. Un projecte que té per objectiu, segons explicaven els responsables de la UEA i de l'Ajuntament en la presentació d'ahir, «donar eines i propostes per a la recerca de feina en el nou mercat laboral», i que va dirigit a persones en situació d'atur o que volen fer un canvi professional.

Al llarg d'una setmana, del 23 al 27 d'octubre, de 9.30 h a 13 h, s'oferiran xerrades dinàmiques i tallers pràctics sobre com preparar-se per trobar feina a càrrec de diferents professionals especialistes en el seu àmbit. Com a novetat, la Setmana de l'Ocupació d'enguany canvia d'escenari, i es rea-litzarà a Ig-Nova Empresa, a l'avinguda de Mestre Muntaner, 86, d'Igualada. Les sessions del Prepara't estan obertes a tothom, i és necessari fer inscripció prèvia al formulari següent, i especificar dia i activitat a la qual es vol assistir. La gestió es pot fer a través de la web o a oficines de la UEA.