Miralles registra el tercer accident mortal de moto en una setmana a la regió central

Un accident a Santa Maria de Miralles eleva fins a tres els motoristes morts en una setmana a les comarques de la Catalunya Central. En aquest cas es tracta d'un jove de 24 anys i veí de Badalona que va morir divendres a la nit en un accident de trànsit al quilòmetre 52 de la carretera C-37, que connecta Igualada amb el municipi de Valls (Alt Camp).

El succés va tenir lloc a les 11 de la nit quan, per causes que es desconeixen, la motocicleta de la víctima va sortir de la via i, en la caiguda, el pilot va rebre ferides de gravetat que el van deixar en estat crític. Els serveis d'emergència el van traslladar a l'hospital d'Igualada per intentar salvar-li la vida, però va morir poca estona després. Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Balanç tràgic

La de Santa Maria de Miralles és la tercera víctima mortal des de dissabte de la setmana passada en un accident de motocicleta a la regió central. El dia 7 d'octubre, un veí d'Igualada de 69 anys va perdre la vida en el xoc contra un tot terreny a la carretera C-16, a l'altura de Guardiola de Berguedà. L'endemà, un altre motorista va morir a la carretera C-14, a Peramola, en un accident en el qual també es van veure implicats dos turismes. Es va produir un xoc frontal i, com a conseqüència, el conductor del vehicle de dues rodes va morir i l'acompanyant va quedar ferit de gravetat.

El dia 8 d'octubre hi va haver un quart accident a Collsuspina, en què el motorista també va patir ferides de gravetat en sortir de la via

. El Servei Català de Trànsit (SCT) alerta dels augments d'accidents de moto, i és que al llarg del 2017 ja han mort 38 motoristes a la xarxa viària de Catalunya.