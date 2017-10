Olesa es posa en marxa avui amb la travessa de les tres ermites i la ruta de les fonts

Aquest diumenge té lloc a Olesa la Segona Ruta Infantil de les Fonts d'Olesa en bicicleta i també la tercera Travessa de les Tres Ermites, que organitza conjuntament el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament i el Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà. L'excursió, que tindrà el guiatge de Joan Soler, passarà per l'ermita de Sant Jaume, de Sant Pere Sacama i de Sant Salvador de les Espases.

Els organitzadors d'aquesta ruta de les tres ermites recomanen assistir-hi amb aigua, esmorzar, crema solar i calçat i roba adequada. La sortida serà a dos quarts de vuit del matí a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, i cal tenir en compte que l'excursió és de dificultat elevada, ja que el recorregut és de prop de 20 km i de sis hores de durada.

A la tarda, els carrers d'Olesa s'ompliran de nens i nenes en bicicleta, que tindran la possibilitat -per segon any consecutiu- de recórrer gairebé 5 quilòmetres de distància passant per davant d'una quinzena de fonts: la del parc de la Riera, el brollador de la plaça de les Fonts o bé la font de la Rutlla, a cal Muntaner.