El jove motorista mort a Miralles era veí de la Llacuna

El jove de 24 anys que va morir divendres a la nit en un accident de moto a de Santa Maria de Miralles era veí de la Llacuna i no de Badalona, tal com van assenyalar les primeres informacions oficials i ahir recollia aquest diari.

El jove és Domènec Domènech, de 24 anys, i el funeral se celebrarà avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l'orartori de la Funerària Anoia d'Igualda i posteriorment serà incinerat.

El succés va tenir lloc a les 11 de la nit, a la carreta C-37, quan per causes que es desconeixen la motocicleta va sortir de la via, i en el caiguda el pilot va resultar amb ferides de gravetat que el van deixar en estat crític. Va ser traslladat a l'hospital d'Igualada, on va morir poca estona després.