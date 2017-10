Creu Roja tanca temporalment l'esplai de Piera per manca de local

L'esplai infantil organitzat per la Creu Roja de l'Anoia que donava servei als joves de Piera i les seves urbanitzacions ha deixat de funcionar després de més 25 anys. L'Ajuntament ha remodelat la nau on es prestava el servei darrerament i no hi ha hagut una alternativa adequada en l'inici de curs. L'entitat no vol començar a mig curs perquè entén que no pot seguir el seu projecte pedagògic. Creu Roja espera que l'aturada sigui temporal.

La fi del servei respon a la falta d'un espai amb les garanties suficients, després que la Nau de Cal Sanahuja que és on es feia l'esplai comencés a ser remodelada per part del consistori. Aquest fet dificultava disposar de les condicions ideals pel difícil accés a serveis d'aigua i a sanitaris, que van deixar d'estar accessibles de manera adequada amb la remodelació, un requisit indispensable per desenvolupar les diferents activitats de lleure que s'hi feien i que oferia a nens de totes les edats i condicions l'oportunitat de passar una tarda en companyia d'amics amb la supervisió de treballadors del lleure que coordinaven les activitats i tallers que s'hi feien.

L'entrada en funcionament d'aquest esplai va establir les bases de la col·laboració de Creu Roja al municipi amb les diferents activitats i serveis que portava a terme l'organització en l'ajuda a persones de diversos col·lectius amb diverses necessitats ara fa més de 25 anys, però des de fa 3 anys l'espai era l'únic servei que Creu Roja feia a Piera de manera habitual.

L'esplai havia arribat a tenir uns 40 joves en els moments de més demanda del servei i el darrer any hi van participar 25 infants del municipi, d'urbanitzacions i de pobles propers com els Hostalets de Pierola, que a més compartien algunes activitats amb l'associació Dispiera per donar servei també a infants amb discapacitat i treballar més en xarxa.

Des de la Creu Roja de l'Anoia, la coordinadora de l'entitat, Silvia Grados, comenta «la voluntat d'entesa per poder trobar més endavant un espai adient per recuperar l'esplai de manera indefinida i donar servei als infants pierencs», i en aquest sentit destaca la iniciativa del consistori per oferir un espai habilitat fins a final d'any, però que resulta insuficient a ulls de Creu Roja: «Nosaltres treballem amb projectes pedagògics per a tot el curs i no podem deixar els nens sense esplai després d'un primer trimestre». L'objectiu és trobar un espai per reprendre l'activitat amb la col·laboració de les institucions locals.