L'Hospital i el 4DHealth fan un projecte d'eines de docència per als traumatòlegs

El servei de Traumatologia del Consorci Sanitari de l'Anoia i responsables del 4DHealth han presentat una taula sobre noves eines per a la docència en la formació d'especialitat en el darrer congrés de la SECOT8 (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología) i el 2n Congreso Ibero-latinoamericano.

Moderada pel cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), Xavier Pelfort, la taula va servir per analizar i debatre com es desenvolupa una activitat educativa mitjançant la simulació i es va exposar un cas pràctic. A la taula, també hi van participar els metges Joan Miquel Noguera, responsable de la Unitat d'Espatlla del servei de COT del CSA, i Franc Espinar, director de producte del centre de simulació i seguretat per al pacient, i el doctor Joan Muró, responsable del Centre de Simulació i seguretat per al pacient, ambdós del 4DHealth. Al congrés hi van assistir uns 1.400 inscrits i aquestes intervencions van rebre molt bona acollida.