L'Ajuntament d'Igualada aprova avui un increment de l'1,9% en les taxes

El govern de l'alcalde, Marc Castells, amb la tranquil·litat que li aporta disposar de majoria absoluta proposarà al ple d'avui que s'aprovi un increment de l'1,9% en les tarifes de les ordenances municipals per al 2018. Aquest increment afecta les escombraries, el cementiri, les llicències urbanísticques, la recollida d'animals, els mercats i, entre d'altres, els preus públics dels departaments de Dinamització Econòmica, la publicitat de la ràdio municipal i els serveis que es presten des d'Ignova Tecnoespai.

Aquest és un increment d'1,9% per a la majoria de taxes, però la política de l'equip de govern és establir un cert control sobre l'impost de l'IBI. En aquest sentit, l'Ajuntament aplicarà un coeficient del 0,90 % en la part municipal que s'aplica sobre la base liquidadora. És un preu moderat, que s'aplica per mitigar els efectes de l'increment de la base cadastral. També hi ha una bonificació del 80% de la quota íntegra sobre béns immobles per a les empreses que facin activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal.

En la mateixa sessió d'avui, l'Ajuntament també aprovarà la modificació de diverses ordenances fiscals per tal d'adaptar-les a la normativa legal vigent.

El ple d'avui tindrà un caràcter extraordinari, tot i que l'ordre del dia té unes característiques de ple ordinari. Les sessions plenàries d'Igualada es convoquen normalment els dimarts a les 8 del vespre, però ahir coincidia el ple amb els actes de suport als presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i de l'Òmnium, Jordi Cuixart. La sessió havia estat suspesa dilluns a la nit després de saber-se l'empresonament dels dos líders de les mobilitzacions. Entre altres punts, en el ple també es tracta el nomenament del síndic municipal o la modificació de la composició del consell assessor i del bon govern.