Calaf crea un espai per al record dels nadons morts abans de néixer

Calaf dedica un espai del cementiri al record de criatures que morissin en els darrers mesos de gestació. Dissabte s´inaugura l´Espai Empremtes, on hi haurà un punt per aquestes morts que fins ara tenen una escassa presència en els llocs funararis. De fet, Calaf ha desenvolupat un projecte pioner a Catalunya per tenir aquest record, que ha estat impulsat per dues calafines, i que vol ser un punt per anar a fer el dol, reflexionar o deixar-hi flors. El projecte compta amb la col·laboració de l´Ajuntament de Calaf i l´Associació Bitxets 14.

«Espai Empremtes té l´objectiu de facilitar l´elaboració del dol i donar visibilitat a aquestes pèrdues humanes», segons han explicat fonts municipals. Està obert a tothom qui ho necessiti i vol ser un espai on s´hi pugui fer un ritual pel dol, a la vegada que serà un espai de simbolisme per aquests nens i nenes.

L´acte inaugural del projecte consistirà en una xerrada, «La importància del ritual en el dol gestacional», a càrrec de Cristina Silvente, psicòloga especialitzada en dol i terapeuta EMDR, una innovadora tècnica per tractar un gran nombre de patologies relacionades amb el dol o l´estrès post traumàtic. La ponència serà a la Sala Felip a partir de les 11 del matí. També hi estaran exposades unes fotografies de Norma Grau, que formen part del projecte «StillBirth».

Al cementiri de Calaf, un cop finalitzada la conferència, s´inaugurarà l´espai dedicat a aquests nadons, que es convertirà en un lloc de suport i confort per les pèrdues gestacionals. L´espai es simbolitzarà amb una olivera i una placa, on es podrà llegir «en record als nens i nenes que, sense arribar a néixer, han deixat la seva empremta, i en suport als que conviuen amb la seva absència».