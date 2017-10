Olesa elabora un pla de senyals per a l'eix carener del Baix Llobregat

Imatge de la vall del Llobregat per on passa aquest recorregut

Imatge de la vall del Llobregat per on passa aquest recorregut aj olesa

El departament de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està mantenint diverses reunions amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els responsables de la realització tècnica del projecte, ACNA Activitats Natura, per validar el pla executiu de senyalització de l'eix de Llevant, l'eix carener que passa per Olesa i que s'integra dins el Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona i Barcelona és molt més, estan desenvolupant aquest Pla de Senders amb la finalitat de definir una xarxa de mobilitat turística amb camins per fer a peu o amb bicicleta i que impulsi els atractius turístics de municipis del Baix Llobregat Nord com Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató. La previsió és que aquest pla estigui llest a final d'any, amb vista que comenci a caminar no només destacant l'oferta turística de cada municipi, sinó que també en creï de noves.

El Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat es fa amb la col·laboració dels ajuntaments i defineix una xarxa de senders formada per tres grans eixos: l'eix del riu Llobregat, l'eix de les carenes de Llevant o Oriental, i l'eix de les carenes de Ponent o Occidental. Cada eix articularà una xarxa de senders que es connectaran entre ells i intercomarcalment a través de variants, enllaços i connexions. El resultat serà una xarxa de senders única, contínua i global de prop de 500 quilòmetres per fer a peu o en bicicleta.

A l'eix de Llevant, als senders olesans, s'està treballant per resoldre un punt problemàtic que és el pas de 200 metres a la carretera B-120 (Olesa-Viladecavalls) entre el camí que uneix Sant Pere Sacama i Ribes Blaves. Aquest és un punt de gran atractiu turístic perquè és a prop de l'aflorament únic a Catalunya que configura Ribes Blaves, i per això és clau resoldre el pas per dotar-lo de més visibilitat i seguretat.

Un altre punt que cal tenir en compte és el pas que creua la riera de Sant Jaume. Un senyal d'advertència informarà els usuaris que és una zona inundable. Una part del camí passa per dintre de la llera de la riera i per aquest motiu s'han buscat opcions que minimitzin el pas per dintre, i que permetin passar per fora la llera. En època de precipitacions, caldrà continuar la marxa per la variant de BTT.