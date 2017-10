El PP troba a faltar un quadre del rei Felip que l'Ajuntament d'Igualada no ha posat mai

El PP d'Igualada troba a faltar el retrat del rei Felip VI al Saló de sessions de l´Ajuntament d´Igualada. De fet, el regidor conservador, Joan Agramunt, ha demanat la restitució d´un quadre del rei de la sala on se celebren els plens. Felip VI, però, mai no ha presidit el consistori igualadí.

Fins abans de l´estiu, el Saló de plens estava presidit per dues velles fotografies, una del penúltim President de la Generalitat, Artur Mas, i una altra del primer rei de la democràcia espanyola, Joan Carles I. Aquesta situació es va mantenir mesos despré que un hagués fet el pas al costat i hagués facilitat el govern de Carles Puigdemont i que l´altre hagués abdicat deixant el camí del tron per al seu fill, Felip VI. Igualada va retirar aquestes imatges ja caduques, abans de l´estiu, el mes de juliol.

Els regidors de l´Ajuntament d´Igualada han fet diversos actes i més d´un ple des d´aleshores, però no hi havia hagut debat. Dimecres, en el ple extraordinari, un comentari de Josep Palau, cap del grup d´ERC, agraïnt la decisió de CiU de prescindir de la imatge del rei (tampoc no hi ha la d´en Carles Puigdemont) va fixar la mirada sobre els retrats. El regidor popular va reclamar amb vehemència que Igualada complís amb la normativa i col·loqués la imatge del rei espanyol Felip VI. El govern d´Igualada de moment no ha posat quadres nous i dimecres va evitar pronunciar-se en aquest conflicte.