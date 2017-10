Esparreguera congela l'increment de taxes i impostos per al 2018

L'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals 2018 sense cap augment en els impostos i taxes municipals i amb la incorporació de noves bonificacions per adaptar la tributació a diferents situacions econòmiques i personals.

Les ordenances van ser aprovades amb els vots favorables de l'equip de govern, PSC i ICV, amb el suport de Ciutadans. Els mateixos grups municipals van votar a favor d'un prec aportat per Ciutadans per tal que des de l'àrea de serveis a les persones de l'Ajuntament es desenvolupin noves línies d'ajut per al pagament de l'IBI a persones vídues, amb mobilitat reduïda o amb discapacitat, i ajuts al pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als aturats de llarga durada.

En l'àmbit educatiu, amb la nova ordenança es mantindran les bonificacions i a partir de l'any vinent les escoles bressol municipals acceptaran els xecs guarderia com a forma de pagament. En matèria d'esports, s'introdueix una bonificació a la piscina municipal per acompanyants dels usuaria amb de minusvalidesa i necessitats d'ajut.