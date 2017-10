Neix una nova associació de veïns al barri dels Closos d'Olesa de Montserrat

El barri dels Closos disposa d'una nova associació de veïns que neix amb la voluntat d'atendre peticions, organitzar activitats i donar servei a les més de 2.400 persones que viuen a la zona.

L'entitat s'ha reunit aquesta mateixa setmana amb l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, i el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Martínez, per presentar la nova junta integrada per Daniel Ortiz, president; Juanjo Fernández, vicepresident; Paco Riojo i Ramón Pintado, vocals; i Paquita Artigas, secretària.

Per al president, Daniel Ortiz, «el principal objectiu de la nova entitat és activar el barri i aconseguir implicar tant la gent grancom els més joves en l'organització d'activitats, i potenciar el comerç, els bars i restaurants de la zona».

L'entitat es va constituir a principi d'aquest mes d'octubre amb un total de 84 socis. «La resposta ha estat tot un èxit», explica el vicepresident, Juanjo Fernández; «Encara ara trobem veïns pel carrer que ens demanen que els hi apuntem». De moment l'entitat tot just comença a caminar, i encara no disposa de local social. Les vies de contacte són a través del Facebook, amb el nom d'AV els Closos-Llac, i l'adreça electrònica av.elsclosos@gmail.com.

Els integrants de l'associació volen establir una línia de comunicació fluïda tant amb l'Ajuntament com amb la resta d'associacions de veïns: «Participarem als Consells de Barris com la resta d'entitats i farem una petita bústia on puguem recollir totes les peticions i propostes veïnals», ha explicat Ortiz.