Olesa avança les línies mestres del seu futur urbanístic amb el nou POUM

La futura Olesa en termes urbanístics es va començar a definir amb la presentació aquest divendres passat a la sala d'actes de la Casa de Cultura del municipi de l'avanç del pla que ha recopilat l'equip redactor del projecte del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en una sessió informativa oberta a la ciutadania, que també ha estat present en l'elaboració d'aquest pla, dut a terme, en part, per mitjà d'un procés de participació ciutadana.

Al llarg del procés previ a l'elaboració d'aquest pla, s'han portat a terme diversos tallers participatius amb els vilatans amb temàtiques concretes i acotades per saber l'opinió dels ciutadans i comentar les propostes que tenien per a la millora de l'urbanisme i el medi ambient del poble al llarg dels pròxims anys.

L'acte de presentació va incloure la presència de l'alcaldessa, Pilar Puimedon, que va remarcar que «la nostra intenció és la de no expandir la zona edificable de la població, sinó ocupar els espais buits disponibles per a la construcció els anys vinents». El propòsit d'aquesta idea és la de generar un creixement sostenible al poble sense la intenció de créixer en desmesura.

Un dels objectius més importants d'aquest nou pla és el d'una Olesa amb un «urbanisme sostenible i de regeneració urbana», segons va explicar l'alcaldessa al llarg de la seva intervenció en aquesta presentació. En l'acte també hi van ser presents els redactors tècnics del POUM, Amador Ferrer i Isidre Roca, que van explicar els eixos bàsics del pla davant d'unes 70 persones que ocupaven la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Olesa de Montserrat.

Els tècnics van explicar els diferents punts de màxim interès que cal tenir presents en aquest document de l'urbanisme futur de la vila, com poden ser els accessos a la C-55, la catalogació de patrimoni, la modernització i accés als polígons industrials per potenciar la indústria local o la preservació de l'entorn natural envers les infraestructures viàries que en el futur es puguin desenvolupar al voltant del terme municipal. També s'ha de destacar la inclusió d'algunes iniciatives com a novetats en l'urbanisme local, com la possible construcció d'un hotel que dinamitzaria el turisme local i comarcal o bé la construcció de carrils bici al llarg del poble per millorar la mobilitat sostenible de la vila.

En aquesta presentació es van dibuixar tres possibles escenaris futurs, que farien variar la capacitat de rebre població, tot i que hi ha un fort compromís per millorar l'accés assequible a l'habitatge a la població jove.

El primer escenari que contempla el pla seria el de continuar amb la capacitat d'habitatge actual, amb una població màxima de 24.780 habitants. Un segon model urbanístic inclouria una millora en els equipaments públics i un redisseny d'algunes zones del municipi, amb un horitzó de població de 25.310 habitants. L'últim escenari plantejat en la presentació és el més expansionista, amb diversos plans parcials de creació d'habitatge i que podrien situar Olesa en els 25.565 habitants.

El POUM encara té un camí per recórrer fins a la seva aprovació i execució final, i els pròxims mesos la ciutadania podrà seguir participant-hi, proposant millores i supervisant tot allò relacionat amb aquest pla que ha de dotar Olesa de noves eines en l'urbanisme per un temps de fins a 20 anys.

Els veïns i veïnes de la població podran observar els plànols provisionals després d'aquesta presentació amb l'exposició instal·lada al vestíbul de la Casa de Cultura, a més podran continuar fent propostes per a la millora del POUM a través dels diferents canals telemàtics que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania, com la bústia virtual o el web del projecte.