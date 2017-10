Olesa congela tots els impostos i taxes per al 2018 tret de l'IBI, que puja l'1,85 %

Els veïns d'Olesa veuran congelats tots els impostos i taxes municipals de cara a l'any que ve excepte l'Impost de Béns Immobles (IBI), que tindrà un increment de l'1,85%. Segons fonts municipals, això suposa uns 7 euros anuals de mitjana per habitatge.

Les noves ordenances es van aprovar en el darrer ple amb els vots favorables de l'equip de govern del Bloc Olesà i l'abstenció de la resta de grups (ERC, PSC, PDeCAT-Demòcrates, Movem Olesa i el Partit Popular). La pujada de l'IBI en l'1,85 % és de caràcter general, i aixó vol dir que determinats béns urbans, com ara grans superfícies o empreses, tindran un increment més elevat, amb l'objectiu «que pagui qui més té», segons ha apuntat el regidor de l'àrea econòmica, Joan Segado. Per la seva banda, l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, recorda que l'increment respecta la promesa del Bloc Olesà de no apujar els impostos més enllà de l'IPC.

Aquesta pujada amb caràcrer general comporta que el tipus de gravamen passa del 0,685 % al 0,698 %, per bé que és més elevat en determinats béns urbans segons els usos. Tanmateix, el regidor Salgado ha aclarit que aquest només s'aplicarà al 10 % dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tinguin més valor cadastral.

En aquest sentit, s'han establert cinc classificacions d'usos. Un fa referència als aparcaments, amb un tipus de gravamen del 0,85 % per als béns amb un valor cadastral mínim de 12.000 euros i quedaran afectats uns 300 immobles dels 3.304 que hi ha afectats. També s'aplicarà el 0,85 % de tipus de gravamen per a usos comercials, en aquesta cas per a béns amb valors mínims de 100.000 euros i amb una afectació sobre 86 immobles.

La tercera classificació fa referència a l'ensenyament i la cultura, als quals s'aplicarà un tipus de gravamen de l'1,1 % per als valors cadastrals mínims de 2,56 milions d'euros i només quedaria afectat un únic immoble. Pel que fa a la clasificació industrial, el tipus de gravamen serà del 0,85 % per a immobles amb un valor mínim de 250.000 euros, que acabaran pagant un total de 56 indústries. Finalment, en la classificació d'oficines s'ha fixat un tipus de l'1 % per a les que tinguin un valor cadastral mínim de 265.000 euros. Quedaran afectats 6 immobles.

D'altra banda, i pel que fa als béns rústics, el tipus de gravamen serà del 0,679 %.



'Premi' per als no contaminants



L'altre gran canvi afecta l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que veurà incrementada la bonificació per als vehicles no contaminants. Passarà del 50 al 75 %.

La mesura afectarà als turismes 100 % elèctrics, d'hidrogen, elèctrics d'autonomia estesa (híbrids amb motor de combustió només per carregar la bateria elèctrica), i híbrids amb més de 40 quilòmetres d'autonomia elèctrica.