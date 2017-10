L'Ajuntament d'Igualada rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport del PSC

Tots els regidors del ple d´Igualada amb el braç alçat per rebutjar l´aplicació del 155

Tots els regidors del ple d´Igualada amb el braç alçat per rebutjar l´aplicació del 155 acn

El ple de l'Ajuntament d'Igualada ha aprovat en una sessió extraordinària una moció per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola i a instar al govern espanyol i als partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Aquest punt de la moció ha rebut el suport de tots els grups municipals (CiU, ERC, CUP, Decidim i PSC), a excepció del PP. Els socialistes han demanat votar per separat els diferents punts de la moció, ja que un d'ells demanava fer efectiu el mandat popular de l'1-O. El PSC s'ha abstingut en aquesta qüestió, ja que el seu portaveu, Jordi Riba, ha argumentat que "no creiem en decisions irreversibles, imprevisibles ni unilaterals". "Ens oposem a la declaració d'independència i rebutgem completament l'aplicació de l'article 155", ha aclarit Riba.