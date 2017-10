El PDeCAT d'Igualada aprova allargar la bonificació per IBI

L'Ajuntament d'Igualada va aprovar dimecres passat la millora de les bonificacions a les plusvàlues a la ciutat, de tal manera que aquest descompte s'ha incrementat quan es tracta de la mort del cònjuge i d'un habitatge habitual (també d'un descendent de primer grau). Amb l'acord aprovat s'aconsegueix, segons el govern local, «l'objectiu de bonificar més persones» que no pas ara. També s'incrementaran les bonificacions del 15%, 30% i 50% depenent dels trams del valor cadastral al 30%, 60% i 95%.

Dimecres passat el ple de l'Ajuntament d'Igualada va aprovar l'aplicació de l'1,9% de l'IPC a les ordenances fiscals per al proper any 2018. Aquest percentatge d'increment és perquè es considera adequat equiparar l'augment del cost de vida a l'augment dels impostos, taxes i preus públics. També ha explicat el partit de govern que «es mantindran també les bonificacions i ajuts a l'IBI que ja s'aplicaven l'any 2017, com són la subvenció de l'IBI a pensionistes i famílies monoparentals i la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses».

La política fiscal per l'any 2018 arriba acompanyada d'altres mesures que ahir va voler explicar el grup de govern, com ara la mesura per atraure rehabilitacions i nous habitatges al mercat en zones degradades. Aquesta proposta consisteix en una bonificació del 80% de l'IBI durant 6 anys ampliables a 10, per totes aquelles actuacions efectuades en una zona compresa del nucli antic: eixos de Rambles, Sant Agustí i Soledat.

També hi ha bonificacions a la taxa d'escombraries per fomentar la recollida selectiva. En aquest cas, «les persones que compleixin el deure cívic de dipositar a la Deixalleria del Polígon Industrial de les Comes els residus que pertoqui, podran accedir a bonificacions de la taxa domèstica d'escombraries», segons han explicat fonts del partit. Totes les llars estaran identificades amb una targeta (que l'Ajuntament proporcionarà), amb la qual s'accedirà a la Deixalleria, i que comptabilitzarà el nombre d'entrades anuals (mínim de 5 entrades= 5% bonificació, de 6 a 10= 10% bonificació i més de 10 entrades= 15% bonificació).

Aquesta mesura permetrà properament, sempre segons les mateixes fonts, avançar en la sensorització dels contenidors de la via pública, de cara a aplicar també bonificacions a totes aquelles persones que reciclin habitualment, a fi d'assolir l'objectiu d'incrementar substancialment el percentatge de reciclatge a la ciutat.