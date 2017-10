Vilanova destina a pis d'acollida un habitatge obtingut per una cessió

Els hereus de Joan Peronella, Jordi i Marisol Ferrer, propietaris d'un pis al número 1 del carrer de la Mercè, de Vilanova del Camí, han fet cessió de la finca a l'Ajuntament amb l'única condició que es destini a finalitats socials. El pis es dedicarà a acollir famílies vulnerables. L'acord anunciat ahir es va fer divendres passat. L'alcaldessa, Noemí Trucharte, va donar les gràcies a la família de manera pública «per la generositat» que ha demostrat i va animar «altes propietaris de Vilanova a seguir el mateix exemple», atesa la necessitat que en té el municipi.

Trucharte va explicar que amb la formalització de la cessió «es posa punt final al projecte Peronella, que es va iniciar fa un any i que aquest govern va activar de nou amb l'aprovació, el mes de juliol passat, del reglament per determinar la condició d'habitatge desocupat amb l'objectiu d'incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer social».

En el darrer ple municipal es va aprovar la creació del Registre Municipal d'Habitatges Desocupats perquè es puguin beneficiar de les ajudes que ofereixen les Administracions Públiques, per tal de ser destinats al mercat de lloguer social. Al registre hi pot haver tant empresaris de pisos com propietaris particulars.