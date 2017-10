«Volem que ningú no tingui vergonya de la pèrdua de fills en l'embaràs»

Elisabet Riera i Mapi Olivant són les dues mares impulsores que han tirat endavant la iniciativa: «totes dues érem amigues i hem passat per una pèrdua estacional en diferents setmanes de gestació», explica Riera. Les dues calafines es van trobar que no hi havia cap lloc públic on recordar els seus nadons perduts, «no existeix un lloc per redirigir el dol, i vam pensar que un cementiri era un lloc visible». Aquest cap de setmana, Calaf ha estrenat aquest espai per al dol, per al silenci i per al record. És un espai inèdit en els cementiris del nostre país.

L'espai acabat de crear té una doble funció: també pretén sensibilitzar la societat d'aquests casos que molt sovint són ignorats tot i ser molt freqüents. Tal com apunta Riera, «un de cada quatre embarassos no acaba tirant endavant, i és un fet que ha passat sempre, però s'ha de donar a conèixer més»



Sense registre

Una de les principals controvèrsies del dol, segons les impulsores de l'espai de Calaf, és que «en l'àmbit legal aquest fill perdut no compta», perquè no està inscrit a cap registre oficial, «però per a tu, com a mare, t'ha marcat molt», comenten. Existeixen associacions d'abast estatal que lluiten perquè aquests infants siguin reconeguts.

«Encara hi ha molta feina per fer», confessa Elisabet Riera. «La societat en la qual vivim tendeix a evitar sentiments de por i tristesa, ja que els entén com a negatius», afegeix. «Volem que ningú no tingui por ni vergonya d'aquestes pèrdues i que l'experiència d'unes famílies pugui ajudar les altres, gràcies a nou punt de trobada», afirma Riera. Malgrat tot, ella mateixa reconeix que cada cop existeixen més professionals sensibilitzats en la temàtica i que els hospitals, com el d'Igualada, per exemple, modifiquen el seu protocol general d'atenció de l'embaràs i el part, per oferir atenció especialitzada a aquests casos.

La creació d'aquest entorn atemporal al cementiri de Calaf ha estat d'inspiració per a altres poblacions que volen traslladar, també, un espai de dol per a aquestes pèrdues. Riera explica «ens fa molta il·lusió i ens motiva que en altres municipis vulguin estendre el projecte».