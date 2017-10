Les botigues efímeres del Rec Stores d'Igualada incorporen més marques

El barri del Rec d'Igualada acull la nova edició de les botigues efímeres del 8 a l'11 de novembre. Les antigues adoberies «seran ocupades per grans marques de moda i dissenyadors emergents que convertiran aquests espais en autèntics experiments de venda al detall», segons exposen els seus organitzadors.

La proposta continua creixent en cada edició. Per a aquest mes de novembre, els organitzadors compten que hi haurà un centenar de marques i dissenyadors de moda repartides en quatre grans zones del barri del Rec, en un circuit urbà obert a tothom, on es combina el patrimoni industrial de fa segles amb la creativitat dels espais i les marques de moda.

La moda local igualadina estarà representada per les marques Punto Blanco, Sita Murt, Micu Micu, Ingrid Munt, Buff, Boxley, Messcalino, David Valls, Dütch Delight i Jordi Rafart. També les marques gestionades per botiguers locals com Javier Simorra o Pepe Jeans. Com a novetat, s'hi incorpora la marca de complements de pell Nona Barcelona.

Hi haurà marsques habituals a la ciutat com Levi's, Adidas, Mango, Camper i IKKS. O d'altres com ara Lacoste, que evoluciona cap a un concepte premium. I algunes de noves com Reebok, Quiksilver, Boboli, Furest, DC o Roxy, la moda de Sessun, Samsoe Samsoe i Little Creative Factory, i el retorn de Tsunami i Loreak Mendian.