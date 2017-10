Cellnex Telecom convertirà el Parcmotor de Castellolí en un circuit connectat

La companyia Cellnex Telecom equiparà el Parcmotor de Castellolí (Anoia) amb les infraestructures i tecnologia necessàries perquè els usuaris i clients de la instal·lació puguin desenvolupar-hi nous productes i serveis vinculats a la mobilitat intel·ligent i el vehicle connectat i autònom. L'objectiu del projecte és convertir el Parcmotor en un entorn de referència i un espai de proves innovador per al desenvolupament de solucions tecnològiques ITS ('Intelligent Transport Systems'). L'acord inclou que Cellnex equipi el circuit amb connectivitat de banda ampla, el desplegament d'una xarxa inalàmbrica amb cobertura a tot el recinte, càmeres d'alta definició pel seguiment de vehicles en pista i unitats embarcades en els propis vehicles per a la transmissió de dades de telemetria, vídeo i veu. Tota la infraestructura desplegada s'autoabastirà mitjançant energia eòlica i solar.

En el marc del projecte, Cellnex també preveu provar i desenvolupar al Parcmotor noves solucions tecnològiques i serveis de futur vinculats a la connectivitat (IoT, 5G i vehicle connectat/autònom), especialment dissenyats per a entorns no urbans o semi rurals.

L´acord l'han signat aquest dimecres el director d'Innovació i Estratègia de Producte de Cellnex, Oscar Pallarols, i el president del Parcmotor, Xavier Bartrolí. A l'acte de signatura també hi ha assistit l'alcalde de Castellolí, Joan Serra i el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos.