Esparreguera celebra 80 anys de Biblioteca Municipal amb un acte festiu i emotiu

El món de la cultura i la lectura d'Esparreguera es va aplegar dimarts a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal "L'Ateneu" amb motiu de la celebració d'una efemèride de gran transcendència per tots els vilatans d'Esparreguera, la celebració de 80 anys de biblioteques públiques a la població. La sala d'actes estava plena amb un públic intergeneracional que demostra l'estima dels Esparreguerins per la cultura i la lectura.

L'acte va comptar amb una representació d'antics alcaldes que varen donar continuïtat al projecte en temps passats fins a la inauguració de la nova biblioteca el 5 de setembre de 2014, en un gest que va remarcar la transversalitat representativa del poble. També hi van ser presents l'actual alcalde Eduard Rivas, la Gerent de les Biblioteques dependents de la Diputació de Barcelona, Marta Cano així com la directora de la Biblioteca Carla Canongia.

Al llarg de l'acte, la lectura de fragments literaris per part de joves del poble, barrejats amb música d'intèrprets de l'escola de música municipal van donar el caire festiu que l'efemèride es mereixia. El futur de les biblioteques està en la presència de les noves generacions i com les biblioteques s'adapten a les noves realitats digitals i la presència de gent jove a l'acte així ho certifica. Els parlaments per part dels exalcaldes i d'altres institucions varen donar la nota emotiva a la nit de celebració dels 80 anys amb l'explicació de tota mena de vivències i anècdotes passades en aquests anys.

Per la gerent de les biblioteques públiques dependents de la Diputació de Barcelona, Marta Cano, l'acte de dimarts va ser un "orgull i un privilegi" i afegia "un poble que fa 80 anys que té una biblioteca és un poble més ric, ja que afavoreix la igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans i ajuda al seu desenvolupament econòmic o social. Estic segura que al llarg d'aquests 80 anys els habitants d'Esparreguera han pogut gaudir molt d'aquest equipament.

Per Eduard Rivas, actual alcalde del consistori Esparreguerí, la celebració d'aquesta efemèride suposa un fet "molt positiu" i destaca que en l'acte "s'han pogut expressar vivències passades molt interessants com el testimoni de l'anterior directora de la biblioteca" i remarcava com un fet transcendent "l'evolució de les biblioteques al llarg dels anys, ara són molt més que un lloc de lectura i consulta" tot recordant el caràcter multimèdia i digital que estan adquirint les noves biblioteques.

Aquest equipament municipal ha evolucionat molt des dels seus inicis l'any 1937, en plena Guerra Civil Espanyola amb la seva primera bibliotecària i ara fa servei a unes 300 persones al dia, amb uns 50 voluntaris i voluntàries, amb espais dedicats a exposicions, especifiques per l'estudi dels joves, amb àrea de lectura infantil i d'altres serveis que complementen l'activitat de tota la vida de la biblioteca que ha estat la de ser la corretja de transmissió de la cultura al conjunt de la població.