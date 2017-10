El Govern de la Generalitat dóna suport a Igualada, Ciutat Europea de l'Esport

L'Ajuntament d'Igualada ha donat a conèixer que el Govern de la Generalitat va aprovar dimarts passat el seu suport a la candidatura Igualada, Ciutat Europea de l'Esport 2019. El conseller de Presidència, Jordi Turull, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, van traslladar a l'alcalde d'Igualada el seu suport.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va explicitar dilluns el suport a la candidatura d'Igualada per esdevenir Ciutat Europea de l'Esport l'any 2019. En una trobada al Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, van manifestar a l'alcalde de la capital de l'Anoia, Marc Castells, i a la regidora d'Esports, Rosa Plassa, el seu suport per assolir aquesta fita. També hi van assistir el director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig, el subdirector general d'Activitats Esportives i Infraestructures, Oriol Marcé, i el representant ter-ritorial de l'Esport a Barcelona, Santiago Siquier. Tot junts es van fer una fotografia amb una pancarta amb el logotip de la candidatura.

El conseller Turull va afirmar en l'acte que «l'esport fomenta els valors de l'esforç, la disciplina, la superació i el treball en equip» i va afegir que, «conscients de la importància que té aquest objectiu per a Igualada, des del Govern del país hi donem el màxim suport».

L'alcalde, Marc Castells, va destacar que, «per a Igualada, una ciutat que viu intensament l'esport, serà molt important aconseguir aquesta distinció i, per això, des de l'Ajuntament hi estem posant els màxims esforços inversors i d'implicació de la gent». Gerard Figueras, finalment, va apuntar que «aquesta és una aspiració igualadina que té tot el nostre suport; assolir aquesta fita serà també una nova demostració que Catalunya té en l'esport un pilar bàsic per fomentar un estil de vida saludable i assegurar una societat cohesionada»



Evolució de la candidatura



La Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), d'acord amb la Comissió Europea, avalua anualment les candidatures presentades i concedeix els títols de capital, ciutat, vila o comunitat esportiva continental, segons la població de cada municipi.

Igualada, pel seu nombre d'habitants, opta a ser reconeguda específicament en la categoria de Ciutat Europea de l'Esport. Aquesta és una designació que reconeix les polítiques esportives locals que sumen per millorar el nivell general de salut dels seus habitants, a través de la cultura de la salut, l'exercici i l'activitat física, la transmissió de valors com el joc net i l'enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament d'Igualada està duent a terme actualment un Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals, amb accions com la construcció d'un nou pavelló poliesportiu i una zona d'aparcament a Les Comes, a banda de la millora de les instal·lacions ja existents al complex, que daten de la dècada dels anys 80.