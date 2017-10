L'Ajuntament d'Igualada rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport del PSC

El ple de l'Ajuntament d'Igualada ha aprovat en una sessió extraordinària una moció per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola i a instar al govern espanyol i als partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Aquest punt de la moció ha rebut el suport de tots els grups municipals (CiU, ERC, CUP, Decidim i PSC), a excepció del PP. Els socialistes han demanat votar per separat els diferents punts de la moció, ja que un d'ells demanava fer efectiu el mandat popular de l'1-O. El PSC s'ha abstingut en aquesta qüestió, ja que el seu portaveu, Jordi Riba, ha argumentat que "no creiem en decisions irreversibles, imprevisibles ni unilaterals". "Ens oposem a la declaració d'independència i rebutgem completament l'aplicació de l'article 155", ha aclarit Riba.

La moció de rebuig a l'aplicació del 155 i a la suspensió de l'autonomia de Catalunya contenia dos punts més: donar suport al Govern i al Parlament per fer efectiu el mandant popular de l'1-O; i instar el govern espanyol i condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat contra la població i les institucions catalanes. El grup dels Socialistes d'Igualada ha demanat votar separadament els acords de la moció. D'aquesta manera, els tres regidors socialistes han votat favorablement al rebuig a l'article 155 i a la condemna a la violació de drets fonamentals, mentre que s'han abstingut en l'acord que feia referència a l'aplicació del mandat de l'1-O. De la seva banda, el PP ha votat en contra de tots els punts, mentre que CiU, ERC, la CUP i Decidim Igualada hi han votat favorablement.

En el torn de paraules, el portaveu dels Socialistes, Jordi Riba, ha assegurat que la seva formació segueix "creient en la capacitat política per trobar solucions" i ha afirmat que no creuen en "decisions irreversibles de conseqüències imprevisibles". En aquest sentit, Riba ha dit que "les decisions unilaterals no són de cap utilitat i, per això, manifestem la nostra oposició a la declaració d'independència i rebutgem completament l'aplicació de l'article 155". "Creiem que tant una decisió com l'altra ens abocaran a danys i costos aclaparadors dels quals tardarem temps a recuperar-nos", ha reblat el regidor socialista.

De la seva banda, el portaveu de la CUP, Albert Mateu, tot i que ha votat a favor de la moció s'ha mostrat crític en el retard en l'aplicació del mandat de l'1-O. Mateu ha dit que "cal posar fil a l'agulla per fer efectiu el mandat popular de l'1-O, que és clar i diàfan". "Cal fer ja la Declaració d'Independència que ens ha de permetre fer front a l'embat de l'Estat", ha afirmat el regidor cupaire, que ha afegit "si ha d'arribar el 155, millor que ens agafi amb la República proclamada".

El portaveu d'ERC, Josep Maria Palau, s'ha mostrat especialment crític amb la violència policial de l'1-O i ha expressat que "la ciutadania desarmada i pacífica va defensar el dret a votar a tot Catalunya amb el seu propi cos, mentre que hi havia policies armats que van fer servir les armes". Al seu torn, el regidor de Decidim Igualada, Dario Castañé ha fet referència a les "violacions de drets" per part del govern espanyol i ha denunciat que l'aplicació del 155 "no és només contra la Generalitat sinó contra tota la societat".

Per la seva part, el regidor dels populars, Joan Agramunt, ha defensat que "davant del desafiament independentista, l'Estat de dret ha funcionat i seguirà funcionat". Agramunt ha dit que el TC ha suspès "legítimament totes les il·legalitats que s'han dut a terme des del Parlament" i ha defensat que la Fiscalia "ha actuat en defensa de la llei". Pel regidor del PP, l'article 155 "permet retornar a la legalitat i garanteix que l'autogovern no se suspengui".

Finalment, la regidora de CiU Àngels Chacón ha recordat que les lleis no són inamovibles i ha dit que "la legalitat pot evolucionar i canviar". Chacón, que també és directora general d'Indústria, s'ha referit a la situació de l'economia catalana, i ha dit que "malgrat que s'hagin desplaçat seus d'empreses, el teixit productiu segueix aquí i se segueixen consolidant inversions".

El batlle d'Igualada, Marc Castells, que ha pres la paraula abans d'iniciar-se al ple i al final, ha volgut tenir un pensament per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i ha denunciat que "de manera injusta estan passant per una penalitat que no és adequada al segle XXI ni a la justícia". D'altra banda, Castells també ha dit que, com a alcalde, farà "el que calgui perquè el mandat de l'1-O sigui una realitat el més aviat possible".

Defensa del sistema educatiu català

Abans de la sessió plenària, els grups de CiU, ERC, Socialistes d´Igualada, CUP i Decidim Igualada han signat l'adhesió al comunicat de la Comissió Mixta del departament d'Ensenyament i les entitats municipalistes en defensa del sistema educatiu català, publicat el 23 d'octubre. El comunicat expressa el "total desacord per la campanya sistemàtica de descrèdit contra la tasca que estan desenvolupant els centres educatius de Catalunya i, especialment els seus docents" i recorda que "les nostres escoles i els centres i serveis de l'àmbit no formal, sempre han promogut els principis i valors d'una societat democràtica i plural, on impera la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat".