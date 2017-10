Montbui organitza un passatge del terror per la nit de Tots Sants

La nit del proper dimarts 31 d´octubre tindrà lloc a l´entorn del pavelló poliesportiu de Monbui, a Can Passanals, l´onzè Passatge del Terror, que es presenta com "la gran festa del terror i la diversió, coincidint amb l´"anglosaxona" nit de Halloween". Per segon any consecutiu l´organització anirà a càrrec de l´Ajuntament de Montbui i d´un nombrós grup de col·laboradors i voluntaris.

Durant les darreres setmanes s´han dut a terme diferents reunions de coordinació, i a partir d´aquest proper cap de setmana es començarà a treballar en el mateix pavelló en la caracterització de les zones i els espais que configuraran el recorregut. L´objectiu d´enguany és continuar innovant en les caracteritzacions i els espais, afavorint escenes de terror noves i amb personatges que aportin el màxim realisme a les escenes.

El pavelló, que disposa d´una pista d´hoquei i d´un segon nivell on es realitzen competicions de tennis taula, es distribuirà en diferents zones, per on els visitants hauran de completar un terrorífic recorregut on s´ubicaran els diferents personatges de terror".

L'onzè Passatge del Terror s´ha publicitat amb un "flyer" distribuït per tots els domicilis montbuiencs i també a través de les xarxes socials, especialment Facebook, on s´ha publicitat un tràiler promocional que s´ha compartit àmpliament per les xarxes amb l´eslogan "Ets valent, creus que no tens por...això et pot passar a tu" .

El regidor de Joventut montbuienc Abel Fanega recorda que "estem treballant per fer un Passatge del Terror que respongui a les expectatives. És una activitat que cada any és referència a la Conca d´Òdena i continuem treballant perquè continuï sent un èxit. Res no seria possible sense la participació i l´esforç dels voluntaris. Vull agrair tot el que fan, les idees que aporten i com estan implicats. Amb el suport de tothom ho farem possible".

El Passatge del Terror començarà a les 10 de la nit. Hi ha dues opcions de venda d´entrades. D´una banda, la venda anticipada, al preu de 2´5 euros, i que dóna accés "ràpid", sense necessitat de fer cua. Aquestes entrades anticipades es poden adquirir a Mont-Àgora, Mont-Jove i a la botiga Gonzalo. L´entrada ordinària al Passatge serà, com ja és habitual, al preu d´un euro –fent la corresponent cua-. En aquesta edició hi haurà servei de bar, amb l´Hoquei Club Montbui.