Vallbona d'Anoia apuja 15 euros el rebut de les escombraries i fa una bonificació als vehicles nets

Vallbona aprova les ordenances municipals per al 2018 amb un increment de l'import de la gestió de residus de 15 euros i una bonificació als vehícles menys contaminants. El Govern local ha explicat que la voluntat és que el servei que presta l'Ajuntament no sigui deficitari.

La majoria de taxes i impostos mantenen els imports respecte el 2017, amb l'excepció de la referent als residus, que puja de 80 a 95 euros per habitatge per cobrir les despeses derivades de la gestió. D'altra banda, l'ordenança sobre l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica inclou una bonificació del 50 per cent de la quota a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant que utilitzen o per les característiques dels motors, es considerin que produeixen un menor impacte ambiental, com és el cas dels vehícles híbrids. En aquest cas s'ha de demanar la bonificació presentant una fitxa tècnica i una instància.