Calaf fa de la carbassa un reclam gastronòmic i artístic

Calaf celebrarà, coincidint amb la diada de Tots Sants, la tercera edició de la Fira de la Carbassa. Aquest certamen està dedicat, de manera exclusiva, al cultiu i l'artesania d'aquest fruit de tardor, tradicional de l'Alta Segarra. Des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda, els visitants tindran un ampli ventall d'alternatives per gaudir d'aquesta fira anual.

L'Ajuntament de Calaf, com a organitzador de la fira, aposta per les innovacions i vol que es converteixi en una fira de tardor de referència a la Catalunya Central. Enguany, el certamen presenta diverses novetats, en especial en l'àmbit gastronòmic. Hi haurà un espai anomenat Tasta la carbassa, on es podran degustar creacions fetes amb aquest producte com a base, tant per esmorzar com per dinar a preus populars.

La Fira de la Carbassa d'enguany també aposta per la cultura amb l'àmbit La carbassa i l'art, un espai on diversos artistes locals, tant emergents com ja consolidats, faran una interpretació d'una carbassa sobre bales de palla rodona. També hi haurà una visita guiada a l'exposició «El sentiment de la urgència», a partir de les 11. Per als més petits s'habilitarà un espai a la plaça Barcelona amb jocs. I també hi haurà tallers infantils que començaran a les 11.

Com en les dues primeres edicions, els visitants podran trobar parades d'artesania feta amb carbassa, com objectes de decoració o utensilis per a la llar, així com estands relacionats amb el cultiu de la carbassa. Totes es desplegaran a la plaça dels Arbres i al llarg del Raval de Sant Jaume. A més de les parades, no faltarà el Concurs de carbasses gegants, que enguany arribarà a la cinquena edició. Qui hi vulgui participar haurà de portar la seva carbassa gegant, a les 8 del matí, a la plaça dels Arbres perquè sigui pesada.

Seguidament, es col·locaran totes les carbasses de manera que tothom qui vulgui les pugui veure. Les carbasses amb més pes seran les guanyadores. Hi haurà dues categories de premis, la general i la de l'Alta Segarra, que s'entregaran a partir de la 1 del migdia. L'any passat, la carbassa que va guanyar en la categoria Alta Segarra tenia un pes de 112 kg, i la de la categoria general, de 631,6 kg.