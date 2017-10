El Nuvis Fest d'Igualada reuneix avui i demà una setantena d'expositors

Igualada celebra aquest cap de setmana el Nuvi Fest, que per segon any consecutiu tindrà com a escenari el recinte modernista de l'Escorxador. L'any passat el canvi d'ubicació va tenir molt bona acollida entre el públic i els expositors, que van valorar l'ambient generat, especialment al pati, que esdevé un espai més amb food trucks i activitats.

Nuvis Fest aposta per oferir al visitant un ampli repertori d'expositors de manera que siguin els mateixos organitzadors de la celebració els que puguin triar els diferents elements per fer-se la celebració a mida. També ofereix propostes per a tots tipus d'esdeveniments. El certamen tindrà enguany una setantena d'expositors, i manté el volum d'edicions anteriors.

Enguany s'han programat, també, una quinzena d'activitats pensades per a tots els públics i que van des d'espectacles de màgia fins a xerrades sobre com organitzar el viatge de noces o la presentació de diferents destins turístics. També hi haurà un taller d'assessorament de maquillatge i perruqueria i un showroom d'obsequis de convidats, centres de taula i animació food truck i aniversaris. Els més petits també hi tenen un espai amb diversos tallers que s'organitzaran al llarg de la setmana específics per a ells.