La primera edició de l'X-corxador Fest reuneix els amants de la cultura urbana

L'antic escorxador, ara reconvertit en espai jove amb diversos projectes per a aquest col·lectiu, ha estat l'emplaçament escollit per acollir el primer festival de cultura urbana en l'àmbit de l'hip-hop de la població. Desenes de joves d'Olesa i de pobles del costat s'han apropat a aquest equipament per compartir les seves habilitats en disciplines com l' skate, el grafit, el break dance o les batalles de galls de hip-hop.

Al llarg del dia es van poder gaudir de les diverses activitats que oferia al públic aquest festival enfocat al públic jove però obert a públics de totes les edats. Els més petits van poder introduir-se en aquest món amb els tallers de grafits i skate que es van dur a terme. A la tarda els més grans van agafar el protagonisme amb un concurs de skate freestyle i una mostra de grafits per part de joves aficionats a aquest art.

Aquest festival va despertar la curiositat de molta gent, no únicament dels joves del poble. Ivonne Ramos i Gerard Vendrell, visitants vinguts de fora d'Olesa, comentaven que els havia agradat i que el nivell dels participants «és bastant més alt del que ens esperàvem. Les instal·lacions també estan molt bé. Esperem que ho tornin a fer».

Anna Agudo, una de les participants, ho valorava així: «Vam iniciar aquest projecte perquè hi ha molta gent a Olesa a qui agrada la cultura urbana, ens vam ajuntar i, amb l'ajuda de la tècnica de Joventut, Eli Pinyol, es va iniciar aquest projecte que esperem repetir cada any». Per al consistori local, era un repte trobar un ús adient per a aquest equipament tan reclamat i conegut al poble. I sembla que l'ús festiu i lúdic per part dels joves és l'escollit, la prova és aquesta primera edició de l'X-corxador Fest, per a la dinamitzadora juvenil de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Aurora Toledo, ha estat «un èxit. Es nota que els joves estan molt implicats, perquè feia temps que tenien moltes ganes de tenir un espai propi. S'han implicat fortament en l'organització i construcció d'aquest festival».

La festa va acabar de nit amb música en viu. Diversos cantants de hip-hop van fer batalles musicals per fer gaudir el públic i un dj va posar música de l'àmbit de la cultura urbana fins a l'acabament del festival, que sembla tenir garantida la seva continuïtat en pròxims anys i ha servit d'inici de la nova etapa en l'organització dels espais de joventut al poble, amb canvis d'ubicació i de nomenclatura a les xarxes socials però amb el mateix esperit d'ajuda i suport a les iniciatives de la gent jove d'Olesa que ho vulgui i s'hi vulgui implicar.