L'oposició de Calaf tomba l'increment en la taxa de residus que volia el Govern

El ple extraordinari que es va fer dijous a Calaf va tornar a evidenciar les dificultats de tenir un govern en minoria. La proposta de la taxa de residus i les bonificacions que preveia per als usuaris que realitzessin correctament la selecció selectiva es va rebutjar pels sis vots en contra de CiU i GIC-VV. El cinc del Govern (Junts per Calaf, grup dels republicans) van ser insuficients.

Les modificacions preveien un augment del 8% de l'import. El Govern ho justifica perquè hi ha hagut un incremenet del 10% d'aportacions a l'abocador al darrer any. Per compensar el preu, proposava bonificar amb el 10% de la taxa els usuaris que portessin 12 residus diferents a la deixalleria al llarg de l'any; i si en portaven 24, la bonificació seria el 15% de la taxa.

El grup municipal GIC-VV considera que apujar la quota no és la mesura adequada i va proposar la implementació de la recollida porta a porta, proposta que l'equip de govern va retirar recentment després de tres intents fallits per l'acció de l'oposició. CiU no considera coherent l'increment de la taxa, perquè l'Ajuntament de Calaf ha incorporat un tècnic de medi ambient.