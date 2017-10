Nuvis Fest d'Igualada celebra la 17a edició adaptant-se a la nova realitat del sector

El Nuvis Fest, celebrat aquest cap de setmana al recinte firal de l'Escorxador d'Igualada, va fer gala de l'evolució del sector, que ha canviat per deixar de tenir patrons estandarditzats i obrir-se a noves maneres de celebració. En aquesta 17a edició hi ha hagut més de 70 expositors i fins a 15 d'activitats durant els dos dies de la fira, que s'ha consolidat dins el calendari firaire de l'espai l'Escorxador d'Igualada.

Tanmateix, no només eren els mateixos nuvis els qui cercaven idees per a la celebració del seu enllaç, sinó que també hi havia altres membres que hi cercaven la inspiració per a un dia tan especial per a les seves famílies, com és el cas de Vicenç Parés, pare i sogre, que comentava que «hi veníem per tenir una idea de tot, dels vestits per a tota la família. Encara que la fira no és gaire gran, et pots fer una idea del que hi ha a les botigues d'Igualada, perquè, posats a comprar, millor fer-ho amb gent de la teva ciutat», afegia.

La fira era àmplia, amb estands ben decorats i amb personal preparat per oferir al visitant tota la informació possible per poder fer de la seva boda o celebració un acte memorable. En una de les parades hi havia Olga Ibáñez, de Xevi Domene Photo&Video, que valorava la fira com a paradista: «És el primer any que venim i no teníem cap expectativa, però ho valorem molt positivament i ja pensem a tornar l'any que ve», i afegia que el públic «és més local però va més directe al gra, sap el que vol».

L'evolució de la fira ha estat constant al llarg dels anys; ara, a més dels vestits de núvia o nuvi, a la fira també s'hi troben discjòqueis, que s'ofereixen per amenitzar els balls, i mags, així com fotògrafs professionals per immortalitzar la jornada. A més, la fira s'ha obert a altres celebracions que no siguin només bodes, com comunions, batejos i festes. Des de la gerència de la Fira d'Igualada, Martí Marçal reforça la idea d'una fira que va més enllà de les bodes tradicionals, i comenta que, des de fa «poc temps, de la fira en diem Nuvis Fest perquè ara es fan menys casaments, o es fan diferents, i ara hi ha tota una sèrie d'activitats paral·leles als casaments o a altres celebracions que es veuen reflectides a les parades de la fira».

En relació amb l'afluència de públic del certamen, destaca que «no és una fira on hi hagi aglomeracions com a Barcelona, sinó que aquí vénen a visitar-nos persones que no tafanegen, tenen uns objectius concrets i un interès gran pel contingut de la fira i el que ofereix». Tot i aquest fet, la fira semblava arrencar amb força amb uns estands cada cop més plens de visitants.