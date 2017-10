Cues a Piera per participar en la segona edició del túnel del terror

L'ampliació del túnel del terror de Piera va fer que enguany hi hagi hagut més de 50 figurants participant-hi. L'activitat, que es va fer dissabte passat, va tenir molt bona acollida. Era la segona edició del túnel del terror, una activitat organitzada pels Diables de Piera, i va tornar a tenir una gran acollida per part de la ciutadania. Els figurants es movien per una escenografia que volia recrear l'ambient d'un hospital psiquiàtric. El participants asseguraven al final que havien passar una nit divertida. Els visitants accedien al passatge per la plaça Joan Orpí, davant de l'ajuntament, i baixaven pel carrer de la plaça, fins al portal d'en Romanyà, i pujada pel carrer Canigó fins a l'antic Excorxador Municipal, en un recorregut bastant més ampli que en la primera edició. Fins a mitjanit va haver-hi cues per gaudir-ne.