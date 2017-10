La Fira de la Carbassa de Calaf es prepara per rebre públic infantil

La Fira de la Carbassa de Calaf que se celebra demà es prepara per acollir un públic familiar i, per tant, ha previst algunes activitats dedicades exclusivament als més petits, com els Jocs de la Fira, un taller d'experiències gastronòmiques i un taller de manualitats.

Els Jocs de la Fira estaran formats per un rocòdrom, uns cavallets, un vaixell víking i desenes de joguines de fusta, que seran a la plaça dels Arbres, juntament amb la resta d'activitats organitzades. Pastateca habilitarà un espai al matí per ensenyar als nens com fan raviolis amb carbassa i altres pastes fresques, i la botiga Pinta la Lluna, de Calaf, dirigirà un taller de treballs manuals on faran llibretes decorades amb carbasses.