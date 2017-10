La Generalitat escolta la petició d'Olesa per l'enllaç entre C-55 i B-40

La connexió definitiva entre la carretera C-55, la nova B-40 (Quart Cinturó) i l'A-2 pot acabar sent molt més respectuosa amb el medi ambient que no pas el que s'havia plantejat inicialment en el projecte del ministeri de Foment. La Generalitat ha escoltat una petició que ha fet Olesa de Montserrat, amb el suport d'altres ajuntaments, per tal de fer menys asfalt en una zona delicada mediambientalment, al mateix temps que es garantia que els polígons industrials d'Olesa quedessin relligats amb el nou accés. La proposta que es vol imposar és fer un tram d'autovia sobre el marge esquerre del riu Llobregat en direcció a Olesa. Després dels estudis de mobilitat i impacte ambiental aquesta serà l'alternativa que passi a l'aprovació inicial prevista per a aquest mes de novembre, segons han explicat fonts de l'Ajuntament olesà.

Dels tres traçats estudiats, la Generalitat de Catalunya ha acceptat finalment l'opció que té el suport de l'Ajuntament d'Olesa, ja que era la menys agressiva amb el territori. Aquesta opció preveu aprofitar i augmentar la capacitat de les infraestructures ja creades i no fer nous traçats, com la construcció d'una nova variant de la carretera C-55 a Abrera i Olesa que hauria fragmentat encara més el territori, com es plantejava al principi.

Des de l'any 2007 l'Ajuntament d'Olesa ha estat presentant al·legacions al traçat proposat inicialment per la Generalitat de Catalunya i el ministeri de Foment i manifestant el seu posicionament contrari a construir noves infraestructures que fragmentin el territori. El consistori ha demanat, segons explicaven ahir fonts municipals, la retirada de l'anomenada Connexió Ronda del Vallès (Olesa de Montserrat) amb la C-16 (Vacarisses) perquè la connexió de l'A-2 amb la C-16 queda resolta amb la ronda del Vallès (B-40) des d'Abrera a Viladecavalls i no cal fer una costosa autovia sobre la riera dels Canyamassos. Tanmateix, l'Ajuntament sempre ha estat especialment en contra de la connexió entre la B-40 i l'A-2 traçada sobre l'espai fluvial protegit i agrícola. Segons el regidor d'Obres de l'Ajuntament d'Olesa, Miquel Riera, «hi ha en ambdós casos una duplicitat innecessària de crear noves infraestructures, quan es pot augmentar la capacitat sobre les ja existents sense obrir nous traçats d'un enorme impacte mediambiental».

La proposta inicial preveia desviar part del trànsit que suporta l'autovia A-2 procedent del Baix Llobregat i l'àrea metropolitana perllongant aquesta autovia sobre l'actual carretera BV-1202 (carretera de les Carpes), i creuar el polígon de Can Singla per enllaçar amb la C-55, fer una connexió de l'autovia amb la C-16 que enllaça amb Manresa passant sobre la riera dels Canyamassos. Davant les reiterades protestes del consistori olesà, i de la resta de municipis de la zona, es van incloure a l'estudi de mobilitat dues alternatives més: una mantenia la idea de la variant de la autovia A-2 sobre el riu però iniciant el viaducte a l'entorn del polígon de Can Bros, amb l'objectiu de descongestionar el nus de Ca n'Amat on arrenca el viaducte de la primera opció.

L'altra proposta, i finalment l'acceptada, no preveu crear un nou viaducte sobre el parc fluvial, sinó ampliar el nombre de carrils sobre el tram de l'A-2 ja existent entre Martorell i Abrera. Aquesta alternativa soluciona la connexió amb la B-40 per connectar amb el Vallès i la connexió amb la C-55 direcció Manresa, incorporant un tram soterrat a l'alçada d'Abrera que alhora també elimina l'actual divisió de la C-55 pel barri del Rebato d'Abrera i millora el traçat d'un dels trams amb més accidentalitat.

Va ser el maig del 2016 quan es va rebre de la Generalitat de Catalunya la proposta redactada pel Pla Director Urbanístic i d'Infraestructures de la ròtula de Martorell i Abrera. «Entenem que era una infraestructura del tot innecessària, considerant que el traçat de la B-40 ja compleix aquesta funció. Seria una altra nova barrera que dificultaria la relació del municipi amb les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis, que tindria una greu afectació paisatgística i natural, ja que travessa un connector biològic, una zona PEIN i afectaria la possible ampliació del parc natural de Montserrat, i un punt d'interès geològic», detalla Riera. Olesa havia demanat deixar sense efecte el projecte de ramal de la C-55 des de Ca n'Amat fins a Olesa.