Més de 100 comerciants d'Igualada complementen l'oferta del Rec

Més d'un centenar d'establiments comercials i de restauració prendran part en la setena edició de l'Igualada Slow Shopping, del 8 a l'11 de novembre. És la resposta del comerç local que complementa una de les grans atraccions comercials de la capital de l'Anoia, els quatre dies de botígues efímeres que es munten dues vegades l'any al barri adober del Rec. Passats els anys en què el Rec es veia com una competència per al comerç local, superada l'etapa de queixa, aquest centenar d'establiments pretenen oferir una alternativa comercial, de restauració i entreteniment als milers de persones que arribaran a Igualada pensant només en poder adquirir peces de roba i complements de marca fora de temporada a uns preus molt assequibles.

L'acció de les botigues i establiments de restauració és una activitat que promouen conjuntament el servei de Comerç de l'Ajuntament d'Igualada i les associacions de comerciants locals.

Concretament, participen en aquesta edició 84 comerços i 19 bars i restaurants. Molts d'aquests establiments realitzaran promocions especials i descomptes que es podran consultar al web www.comerçigualada.cat/igualada-slow-shopping.

Com a complement lúdic a aquestes promocions, el dissabte 11 de novembre es duran a terme diverses activitats de dinamització comercial al centre de la ciutat i al pati del Museu de la Pell.

Entre totes les accions previstes destaca molt especialment la 6a edició de la Gran Festa del Vi, que organitza Igualada Comerç a la rambla de Sant Isidre. Enguany hi participaran 16 cellers de vins i caves de proximitat i 6 establiments gastronòmics de la comarca. Per acompanyar les degustacions, es podrà gaudir de dos concerts, un de jazz a les 19 h i un del grup JoKB a les 21 h.

De la seva banda, la Biblioteca Central i Kids&Us proposaran, el mateix dissabte a les 11 h, una hora del conte i un taller científic per a nens i nenes de 3 a 9 anys. Abacus Cooperativa, a les 12 h, organitzarà al seu establiment el taller Partitures de l'Arc de Sant Martí, una proposta de lectura musical per a tots els públics. I els comerços del carrer Òdena, mentrestant, sortejaran tres paneres amb els seus productes per valor de 500 euros, entre totes les persones que hi facin compres entre el 8 i l'11 de novembre.

Finalment, i amb l'objectiu de promocionar la ciutat i el seu comerç entre els visitants al Rec.016, el Museu de la Pell i Igualada Comerç duran a terme activitats de promoció comercial i turística al pati del museu.

Per la seva banda, l'oferta del Rec, els mateixos dies, inclou més d'una vuitantena de marques instal·lades en velles adoberies, amb una programació de música i restauració pròpia.