La Beguda Alta veu a prop el remei per no quedar entre tres municipis

El miler de veïns de la Beguda Alta estan cada cop més a prop de resoldre els problemes administratius que pateixen pel fet de pertànyer a tres municipis i tres comarques diferents –Masquefa (Anoia), Sant Esteves Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès). La Generalitat va plantejar en un informe elaborat per la Comissió de Delimitació Territorial l'annexió de la Beguda Alta al municipi de Masquefa i els tres consistoris poden presentar al·legacions a la proposta fins demà, 3 de novembre. Els batlles de les tres poblacions han explicat que veuen de bon ull que la Beguda Alta s'annexioni a Masquefa, malgrat que demanen algunes modificacions dels límits territorials.

Un dels punts que generen discrepàncies és la idoneïtat o no de celebrar una consulta perquè els veïns escullin on volen pertànyer. Mentre que Sant Llorenç d'Hortons creu que l'annexió a Masquefa l'han d'avalar els veïns a través d'un sondeig popular, els alcaldes de Sant Esteve Sesrovires i Masquefa no ho troben necessari. Ara, els seus residents comencen a veure la llum al final del túnel i confien que la situació es pugui resoldre aviat, segons ha assegurat el president de l'Associació de Vilatans de la Beguda Alta, Albert Batlle. Per a ell, la situació que viuen els veïns és «molt estranya» i el fet de dependre de tres municipis diferents provoca diferències administratives entre ells.

En els darrers dies els plens municipals dels tres ajuntaments estan sotmetent a validació l'informe que va fer la Generalitat per resoldre el conflicte i tenen temps fins al 3 de novembre per enviar els seus informes amb les al·legacions que hagin fet.

L'alcalde de Sant Llorenç d'Hortons, Jordi Ferrer, és l'únic dels tres batlles que a hores d'ara defensa que l'annexió a Masquefa hauria de tenir «la validació» de tots els veïns de la Beguda Alta, que haurien de pronunciar-se en una consulta popular sobre la proposta feta per la Generalitat. Ferrer sosté que «és un tema prou important per tenir en compte la opinió de la ciutadania» i farà aquesta petició en el conjunt d'al·legacions que l'Ajuntament presentarà a Governació.

En aquest punt, el batlle de Masquefa, Xavier Boquete, s'ha mostrat especialment crític amb la proposta de Ferrer, ja que, tal com ha explicat «en el seu moment ens vam reunir tots els alcaldes i entitats de la Beguda i, malgrat que els veïns van dir que no calia fer una consulta, vam consensuar que la tiraríem endavant, sobretot, per la insistència de l'alcalde de Sant Llorenç d'Hortons. Després de preparar tots els documents necessaris per fer la consulta, en una reunió posterior, resulta que l'alcalde Sant Llorenç d'Hortons ens diu que no calia fer la consulta». «De vegades un arriba a la via d'esgotament per intentar buscar una solució conjunta», ha lamentat el batlle de Masquefa.

Al seu torn, des de Sant Esteve Sesrovires, l'alcalde Enric Carbonell tampoc considera necessari fer una consulta popular «perquè els veïns de la Beguda Alta ja s'han pronunciat en nombroses ocasions», alhora que recorda que l'estudi de la Universitat de Lleida del 2016 ja va recollir quines eren les preferències.

De fet, el president de l'associació de veïns de la Beguda Alta, Albert Batlle, ha assegurat que és «una tonteria» organitzar una consulta per validar els resultats, ja que «la gent de la Beguda ja hem recollit firmes, ens hem posicionat moltes vegades i no cal donar voltes a una cosa que ja és molt clara».

Tots tres ajuntaments presentaran al·legacions que fan referència als límits territorials que ha marcat la Comissió de Delimitació Territorial. En aquest punt, els consistoris també tenen algunes discrepàncies, sobretot pel que fa a la situació en què queda la zona de les Vinyes del Turó, una urbanització privada que està a tocar del nucli de la Beguda Alta i que actualment pertany a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Mentre que els ajuntaments de Masquefa i Sant Esteve Sesrovires estan d'acord amb l'informe de la Generalitat que proposa mantenir la urbanització a Sant Esteve, el consistori de Sant Llorenç d'Hortons presentarà una al·legació per demanar que aquesta zona també es traspassi a Masquefa, ja que considera que la cessió del nucli de la Beguda Alta ha de ser «en bloc», sense fer excepcions amb cap àrea residencial.