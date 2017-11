Centenars de persones van fer cap ahir a la Fira de la Carbassa de Calaf

La tercera edició de la Fira de la Carbassa de Calaf confirma la tendència de les dues primeres convocatòries de ser un bon reclam per als calafins i per a centenars de persones que ahir va fer cap a la població. Enguany s'hi va introduir un tastet, amb petits platets oferts a un preu mòdic per restaurants de Calaf. «Va ser un èxit», segons l'organització, i va ser un dels factors que van fer no només que hi acudís més públic que en edicions precedents, sinó que, a més a més, s'hi quedés molta més estona voltant.

La fira va reunir una trentena de parades d'artesans, la majoria dedicades a l'artesania i a les carbasses com a elements de decoració, tot i que també n'hi havia d'alimentàries.

Un dels punts clau de la matinal firaire és el concurs de carbasses, que enguany ha premiat Raúl Gascón, de Lalueza (Osca), que va presentar una carbassa de 441 quilos de pes. En la categoria de carbasses de l'Alta Segarra, es va endur el premi Àngel Sòria, de Calaf, amb una carbassa de 272 quilos. Alguns dels concursants van deixar els seus exemplars de carbassa a l'organització. Aquestes es van trossejar i repartir gratuïtament: els calafins se'n van endur a casa més de 1.200 quilos.

La festa també va incloure activitats per a la mainada, pensades totes sobre el concepte de l'ecologia i les energies netes. I cinc artistes locals van fer escultres de carbasses sobre palla, que seran elements de promoció per al 2018.