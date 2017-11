Olesa perfila el seu potencial turístic amb un pla d'acció local i comarcal

La creació dels 7 Miradors de Montserrat, el desenvolupament del Projecte de la Via Blava i la potenciació del turisme agrogastronòmic i rural són alguns dels punts més destacats que recull l'esborrany del Pla d'Acció Turística que està elaborant per a l'Ajuntament d'Olesa el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

L'Ajuntament està definint un Pla d'Acció Turístic amb els productes reclam de la zona, que se centraran en el seu patrimoni històric i entorn natural, amb la intenció que siguin el punt d'inflexió per al desenvolupament turístic i econòmic del municipi.

Aquest Pla d'Acció Turística, que desenvolupa l'empresa de gestió turística Cat Emocions, engloba les set poblacions del Baix Llobregat Nord (Olesa de Montserrat, Collbató, Abrera, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires, Martorell i Castellví de Rosanes). L'objectiu és identificar els potencials turístics comuns d'aquestes poblacions per crear una sinergia turística conjunta sota el paraigua de la marca Baix Llobregat Nord o Montserratí i alhora identifi- car, potenciar i crear nous productes característics de cada municipi.

En l'àmbit comarcal, destaca la creació dels 7 Miradors de Montserrat, on cada població escollirà la seva millor vista panoràmica a la muntanya de Montserrat, i els atractius naturals i de turisme actiu que s'estan desenvolupant amb projectes com el de les Vies Blaves del Llobregat i El Pla de Senders Turístics.

El Projecte de Vies Blaves, conegut com a Camí del Riu, connectarà tot el territori a través de camins fluvials del Llobregat des de Castellar de n'Hug fins a la desembocadura del Prat del Llobregat. El Pla Senders Turístics del Baix Llobregat inclou els eixos careners i definirà una xarxa de mobilitat turística amb camins per fer a peu o amb bicicleta a l'entorn de la muntanya de Montserrat. Aquest projecte impulsarà els atractius turístics de municipis com Olesa de Montserrat, Espar-reguera i Collbató.

En l'àmbit local, el pla d'acció destaca el potencial turístic natural i actiu d'Olesa, així com el seu patrimoni immaterial amb festes, rutes i representacions amb l'objectiu de revifar la cultura popular i més tradicional del municipi.

Segons l'esborrany de l'estudi, altres aspectes a treballar i que actualment estan en creixement són el turisme agrogastronòmic i rural, i el turisme de benestar on, segons l'empresa de gestió turística, Olesa pot atraure nous segments de mercat.

D'altra banda, també s'impulsen activitats que ja funcionen durant l'any arrelades al municipi i que ara poden esdevenir també un atractiu turístic per a visitants de fora, com la representació del drama sacre de La Passió, la Festa dels Miquelets i altres festivitats del municipi.

Pel que fa a les potencialitats turístiques que té Olesa de Montserrat destaquen un bon nombre d'elements, tant de caire patrimonial com natural, gastronòmic i de tradició, com per exemple la Torre del Rellotge, les barraques de pedra seca, les rutes esportives, l'oli d'Olesa, les Ribes Blaves, i també tradicions com la Passió i els Misteris de Setmana Santa.