El passat adober d'Igualada es mostra a una ciutadania molt encuriosida

Emmarcat en les activitats de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya, el Museu de la Pell d'Igualada i el consistori igualadí han proposat a la ciutadania una sèrie d'actes per rememorar i conscienciar sobre la indústria més potent del passat i el present a la capital de l'Anoia, l'adoberia o la indústria de la pell, que ha estat present a la vida dels igualadins des de fa 800 anys.

Una de les activitats proposades va ser la que ahir va portar un bon nombre de participants a iniciar una visita guiada als dominis del Rec, el barri adober d'Igualada, per poder explicar la seva història fins als nostres dies. La visita, guiada i explicada didàcticament per l'expert en adoberia Miquel Vila, va permetre descobrir racons plens d'història i alguns dels secrets de la producció adobera, datada en primers escrits al segle XIII.

La visita es va iniciar al recinte de Cal Granotes, una de les adoberies amb més tradició d'Europa, datada del segle XVIII i que va esdevenir un dels testimonis més importants del tractament de la pell abans de l'època de la revolució industrial i el tractament de la pell amb maquinària que facilitava el procés.

Seguidament la visita va resseguir els límits de la ciutat d'Igualada, amb la seva muralla, per destacar que per culpa de la brutícia i les males olors que generava la tasca del tractament de la pell, les activitats d'aquesta indústria van quedar fora muralles majoritàriament i van donar com a resultat l'actual barri del Rec, on s'aplega i aplegava la majoria d'activitats manufactureres d'aquesta professió.

Una de les explicacions més seguides al llarg del recorregut va ser la de com es va construir i per què es va ubicar el Rec al lloc on és des del segle XIII, i que va servir a tota la indústria per poder netejar les pells i portar les aigües brutes al riu amb un sistema de canalització d'aigua amb una certa complexitat atesa l'època en què es va construir.

La visita guiada va finalitzar a l'adoberia Bella, on es va passar un vídeo explicatiu del passat de la indústria blanquera als participants en la visita guiada. L'adoberia Bella és un espai reformat i adequat per ensenyar al visitant el present del món de la pell i el tèxtil igualadí i per confluir sinergies amb el món acadèmic i econòmic amb la presència del Clúster de la Pell d'Igualada o Clúster Leather.