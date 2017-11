Els ciutadans triaran la meitat de la inversió d'Esparreguera

Un procés de participació ciutadana decidirà a què es destina l'any que ve la meitat del capítol d'inversions de l'Ajuntament d'Esparreguera, que serà en total de quatre-cents mil euros.

Després de valorar diferents opcions, el consistori s'ha decidit perquè finalment la ciutadania pugui escollir a què es destinen dos-cents mil euros del pressupost d'inversions del 2018, que el govern municipal té intenció de portar a debat abans que acabi el mes de desembre.

Atès que l'Ajuntament ha valorat que no hi ha temps material per dur a terme el procés de participació abans d'aquesta data, el pressupost contindrà només la dotació, sense especificar a quines inversions es destinarà.

Al gener és previst que es realitzi la presentació i la primera sessió presencial a partir de la qual es començarien a rebre les propostes ciutadanes.

S'ha limitat cadascuna de les inversions que es poden proposar a un màxim de 50.000 euros, de manera que, com a mínim, es podran dur a terme quatre de les inversions plantejades i triades.

L'equip de govern no serà qui esculli, en cap cas, quines seran les propostes que es tiraran endavant, encara que sí que hi haurà un filtratge tècnic que valorarà que les inversions siguin de competència municipal (realitzables pel consistori), tècnicament viables i pressupostàriament assumibles.

La regidora de Govern Obert de l'Ajuntament d'Esparreguera, Maria Mas, ha posat en relleu que aquesta «és la primera experiència que farem a Esparreguera i, per tant, ens ho prenem com un projecte pilot» de pressupostos participatius.

Mas ha afegit que «el que volem és instaurar la cultura de la deliberació col·lectiva dins la nostra ciutadania». El resultat final del procés de participació es calcula que estarà llest al llarg de la primavera vinent i es posarà a votació entre els mateixos ciutadans de la vila, que seran els que hauran de seleccionar com a mínim tres opcions.